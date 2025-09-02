Maltempo Liguria, a Genova salvata coppia dalla piena del torrente Branega

MeteoWeb

A Genova, nella giornata di ieri, la polizia locale è intervenuta per soccorrere una coppia rimasta intrappolata nei pressi della torretta della Fascia di rispetto di Pra’. I due si erano rifugiati lì per proteggersi dal maltempo e dall’improvviso innalzamento del torrente Branega. Per rientrare avrebbero dovuto attraversare il ponte pedonale che sovrasta il torrente ma, intimoriti dalla situazione, hanno preferito chiedere aiuto. Sul posto sono giunti una pattuglia della polizia locale e un’ambulanza, il cui intervento è stato tuttavia rifiutato dalla coppia. Dopo essere stati identificati, i due sono stati accompagnati a bordo dell’auto di servizio e messi in sicurezza, lontano dall’area a rischio esondazione.

“La giornata di ieri è stata particolarmente impegnativa per il nostro territorio – ha spiegato l’assessore comunale alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – e la nostra polizia locale si è ancora una volta dimostrata all’altezza della situazione, non solo per il singolo intervento, seppure fondamentale quando si tratta di vite umane, ma anche per il grande lavoro svolto durante la fase di allerta e preallarme, per tutta la nottata di ieri“. “Voglio cogliere l’occasione – ha concluso Viscogliosi – per ringraziare i due agenti che non hanno esitato a sfidare la possibilità della piena del Braeaga per mettere in salvo due persone, ma contestualmente voglio anche lanciare un appello affinché durante le allerte la popolazione adotti con rigore le norme di autotutela che possono fare tutta la differenza del mondo in situazioni come quella che abbiamo vissuto nella giornata di ieri“.

A Genova sono stati oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati nella notte per allagamenti e danni causati dal forte maltempo. Ispezionata anche un’auto finita nel fiume Lavagna a Calvari: nessuna persona all’interno.

