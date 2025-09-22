Maltempo Liguria: confermata la chiusura dell’allerta arancione sul Ponente

Arpal conferma la chiusura dell’allerta arancione alle 13:00 sul ponente della Liguria (Zone A e D) a cui seguirà un’allerta gialla fino alle 14:00; sul centro e i versanti padani di levante (Zone B ed E) l’allerta arancione chiuderà alle 14:00; sul levante (Zona C) alle 15:00. Seguirà allerta gialla: su B ed E fino alle 15:00, su C fino alle 16:00. Domani, martedì 23 settembre, permane bassa probabilità di temporali forti sul levante (Zona C). “Come nelle attese una intensa perturbazione in arrivo dalla Francia ha colpito la nostra regione con piogge di forte intensità, in particolare sui versanti padani di Ponente, a partire dalla tarda serata di ieri e nella notte successiva. Una struttura temporalesca stazionaria ha interessato la Val Bormida per diverse ore: il pluviometro di Dego ha registrato una cumulata di 422.2 mm dalla serata di ieri, mentre il livello del fiume Bormida ha superato la seconda soglia di guardia a Piana Crixia e a Carcare“, spiega Arpal.

“Nelle aree maggiormente colpite dalle precipitazioni si sono verificati allagamenti diffusi e criticità alla viabilità, soprattutto in prossimità della rete idrografica minore. Si raccomanda la massima prudenza e attenzione ai torrenti, anche quelli di piccole dimensioni. Il terreno, ormai completamente saturo per effetto della persistenza dei fenomeni, non è più in grado di assorbire ulteriori precipitazioni. Anche piogge di intensità minore rispetto a quelle registrate nelle ultime ore potrebbero causare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici“, sottolinea Arpal.

“Anche se la fase più intensa della perturbazione, associata al passaggio del fronte freddo, sembra ormai superata, nel corso del pomeriggio sono ancora attesi temporali sul Levante regionale; dopo una breve pausa nella notte, nella mattinata di domani non si escludono locali episodi temporaleschi anche di forte intensità sul Levante della regione A partire da domani si assisterà a un marcato calo delle temperature, con valori che torneranno in linea con le medie stagionali“, conclude Arpal.

