Maltempo Liguria: confermata la chiusura dell’allerta gialla alle 15

Arpal ha confermato la chiusura dell’allerta meteo gialla sulla Liguria alle 15 di oggi. “Permane una bassa probabilità di temporali forti. La presenza di un’onda depressionaria in avvicinamento dalla Francia ha favorito un intenso richiamo di aria umida e instabile sul Mediterraneo e lo sviluppo di ampie strutture temporalesche organizzate, anche di forte intensità, localizzate sul centro e sud Italia“, spiega Arpal in una nota. Sulla Liguria “i temporali, a tratti anche organizzati seppur in strutture di dimensioni più ridotte e privi del carattere di stazionarietà, si sono sviluppati prevalentemente sul mare dove sono stati rilevati gli scrosci più intensi, fin dalle prime ore del mattino“.

Le piogge registrate dalla rete OMIRL sono risultate di intensità al più moderata, con una cumulata massima di circa 35 mm/1h a Fiorino e valori intorno ai 30 mm/1h sullo Spezzino. Nelle prossime ore “si attendono ancora fenomeni, anche forti, ma in rapido spostamento da Ponente verso il Centro-Levante. Permane una residua instabilità sul centro della regione anche nella serata: i fenomeni sono attesi in sviluppo sul mare ma non si possono escludere locali sconfinamenti fino alla costa“, spiega Arpal. “L’ingresso di aria più fresca in quota, atteso nella prossima notte, sarà accompagnato da un rinforzo dei venti da sudovest in particolare sul Ponente, con conseguente aumento del moto ondoso fino a localmente agitato sui capi esposti sia di Ponente che di Levante. Attenzione a possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento e piccoli smottamenti. Domani, giovedì 11 settembre, permangono condizioni di instabilità residua con possibili precipitazioni sparse al più di intensità moderata“.

