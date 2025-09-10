Maltempo Liguria: forti temporali sul Levante, dal Tigullio fino allo Spezzino

Questa mattina forti temporali hanno interessato il Levante ligure, in particolare dall’area del Tigullio fino allo Spezzino, con rovesci intensi che si sono sommati a quelli già registrati durante la notte. L’Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali, valida fino alle ore 15 di oggi e riguardante i settori del centro-levante ligure colpiti dal nucleo più intenso della perturbazione, che è attesa in progressiva attenuazione nel corso della giornata di domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.