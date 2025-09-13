Maltempo Liguria: primi, forti temporali e tornado a Varazze

Una nuova perturbazione sta iniziando a portare maltempo al Nord Italia. Le prime piogge si stanno già manifestando in particolare in Liguria, ma anche in alcune zone di Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ma il maltempo si intensificherà entro questa sera. Intanto, una tromba marina si è sviluppata a Varazze, nel Savonese, arrivando a toccare terra. In questo caso, si può parlare ufficialmente di tornado. In questo momento, inoltre, due forti temporali stanno colpendo la zona tra Rapallo e Chiavari e la zona di Arenzano. Si registrano già 20mm di pioggia a Cogoleto, 15mm Chiavari, 10mm a Rapallo.

