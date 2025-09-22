Maltempo Liguria, si lavora per la richiesta di stato d’emergenza in Valbormida

“Stiamo già lavorando per agganciare questa emergenza alla richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza che invieremo nelle prossime ore al Dipartimento Nazionale in relazione agli eventi di inizio settembre in Val Fontanabuona, in modo da accelerare il più possibile anche l’iter per la Valbormida. Nella relazione illustreremo anche la situazione che nella notte si è determinata in queste aree a seguito delle forti precipitazioni. Entro una decina di giorni, i sindaci dovranno inviarci le schede speditive dei danni al patrimonio pubblico con l’obiettivo di un ristoro il più veloce possibile delle somme urgenze e delle prime emergenze”. Così l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Raul Giampedrone, nel corso della riunione odierna in Comune a Cairo Montenotte per fare il punto insieme all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò con i sindaci della Valbormida e il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri dopo le criticità determinate dalle forti precipitazioni delle ultime ore.

Presenti anche i referenti dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento regionale della Protezione Civile, che sta coordinando la colonna mobile già operativa nelle zone colpite.

Il punto della situazione in Valbormida

Secondo quanto riferito dai sindaci, ci sono situazioni molto puntuali di famiglie isolate: sono in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco che prevedono entro stasera o al massimo domani mattina di liberare la strada per raggiungere alcune abitazioni a Rocchetta di Cairo.

Per quanto riguarda i danni subiti dai privati, “chiederemo al Dipartimento Nazionale di anticipare la seconda fase per i ristori ai privati rispetto all’emergenza dell’anno scorso – spiega ancora Giampedrone – così da dare le risposte a cittadini e imprese che oggi sono in grave difficoltà per i danni della notte che si sono sovrapposti a quelli subiti lo scorso anno per cui non hanno ancora ricevuto i risarcimenti”.

Sul fronte della viabilità, la situazione sta tornando alla normalità, con la variante alla SS29 ripristinata nel tardo pomeriggio.

Focus sull’ospedale di Cairo

Per quanto riguarda l’ospedale di Cairo, che ha subito allagamenti, è stato attivato il monitoraggio continuo delle strutture sanitarie aziendali per garantire la sicurezza di pazienti, operatori e ambienti di cura. Tutti i servizi collocati ai piani rialzati e superiori funzionano regolarmente e senza criticità. Restano quindi attivi gli ambulatori, il Day Hospital, le cure palliative, gli ambulatori di riabilitazione, cardiologia, radiologia (compresa ecografia), il CUP – Centro Unico Prenotazioni, il centro prelievi. Sono invece sospese le dialisi, con i pazienti già trasferiti presso gli ospedali di Savona e Albenga. Le sedute di chirurgia ambulatoriale previste a metà settimana saranno recuperate, ove possibile, all’ospedale San Paolo di Savona. I reparti di Ospedale di Comunità risultano chiusi temporaneamente per i lavori finanziati dal PNRR, mentre il piano sotterraneo ha subito un allagamento che ne ha reso inagibili i locali. Sono in corso verifiche sulla fornitura elettrica e sul materiale presente, con la collaborazione dell’ingegneria clinica per valutarne l’integrità.

“Rassicuriamo la cittadinanza – ha spiegato l’assessore Nicolò – che tutte le misure necessarie sono state adottate per garantire la continuità dei servizi sanitari e la sicurezza delle strutture”.

