Maltempo Liguria, spettacolare tromba marina nella Baia di Portobello

Spettacolo insolito oggi, giovedì 25 settembre, nella Baia di Portobello, a Sestri Levante. Intorno alle 12.10 si è formata una tromba marina, ben visibile anche dalla spiaggia e dal lungomare, che ha attirato l’attenzione di residenti e turisti. Il vortice è rimasto in mare aperto, senza causare danni a persone o imbarcazioni, ma suscitando stupore tra i presenti. Dopo alcuni minuti, il vortice si è progressivamente dissolto, lasciando spazio nuovamente al cielo nuvoloso ma più tranquillo.

Le trombe marine sono fenomeni atmosferici non rari lungo la costa ligure, soprattutto nei periodi di forte instabilità atmosferica, come quello attuale caratterizzato dal passaggio di un vortice di aria fredda in quota che sta portando piogge e temporali sparsi su tutta la regione. E come ricordato da Arpal, oggi sono previste anche eventuali trombe d’aria.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.