Maltempo Liguria, temporale autorigenerante nel Savonese: salgono i corsi d’acqua, “a Quiliano lasciare i piani bassi”

Un sistema temporalesco autorigenerante insiste da ore sulla Liguria centro-occidentale. In diverse stazioni meteorologiche dell’entroterra savonese, gli accumuli pluviometrici sono saliti rapidamente oltre i 100mm, soprattutto nella zona tra Montagna e Quiliano. Segnaliamo 134mm alla stazione Ellera-Foglietto, 130mm al Santuario di Savona, 124mm al Colle di Cadibona, 113mm a Stella Santa Giustina. I corsi d’acqua iniziano a salire. Il Comune di Quiliano ha avvisato la popolazione a lasciare i piani bassi: “ALLARME – ALLONTANARSI DA PIANI BASSI – Adottare misure autoprotezione (ord. 122/2015) – Tenere cell. Acceso”.

Avviso del sindaco di Celle Ligure, Marco Beltrame, in merito alla situazione critica dovuta alle intense precipitazioni: “la situazione è peggiore del previsto, il livello dei rii si sta alzando e la pioggia è estremamente intensa su tutte le zone del paese. Noi siamo monitorando il territorio, per quanto possibile non mettetevi in strada al momento. Criticità si segnalano anche nei comuni limitrofi, soprattutto zona Quiliano e Vado”.

Il fiume Teiro è prossimo alla soglia di allarme rossa a Bolsine, Varazze (SV) a causa delle intense precipitazioni nel Savonese. Il Sansobbia a Stella (SV) ha superato la soglia di allarme arancione, ora in lieve calo.

Il violento temporale si è poi spostato su Arenzano e Genova Voltri. Il Comune di Genova avvisa: “attenzione. Massima prudenza val Cerusa per innalzamento dei livelli idrometrici. Presta attenzione e segui gli aggiornamenti”.

Maltempo Liguria, esonda un rio minore a Quiliano

