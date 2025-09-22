Maltempo Liguria: temporale stazionario assedia la Val Bormida per 9 ore, 413 mm a Dego

“Sembra essersi sfaldata la struttura stazionaria che per circa nove ore ha interessato la Val Bormida: il pluviometro di Dego ha raggiunto i 413 mm di cumulata, mentre la Bormida ha superato il secondo livello di guardia a Carcare (in discesa) e a Piana Crixia, ancora in crescita. In zona si segnalano allagamenti diffusi e criticità alle sedi stradali: prestare la massima attenzione non solo ai torrenti più piccoli. Il terreno è completamente saturo per via della stazionarietà dei fenomeni, e non è più in grado di assorbire ulteriore pioggia“: è quanto rende noto Arpal, fornendo l’ultimo aggiornamento sulla situazione maltempo in Liguria.

“Nuove precipitazioni, anche di minore intensità rispetto a quelle che si sono verificare questa notte, potranno provocare immediati innalzamenti dei torrenti“, prosegue Arpal. “È in corso l’allerta arancione per temporali su tutta la regione, il massimo grado per questo tipo di evento meteo, accompagnati da locali colpi di vento e grandinate“.

