Maltempo Liguria, trombe marine danzano tra Arenzano e Voltri | FOTO

Mattinata di forte instabilità in Liguria, dove il maltempo ha colpito la dorsale tra Arenzano, Voltri e Valle Stura con piogge intense. Gli accumuli hanno superato i 35 mm a Masone e Fabbriche, valori leggermente inferiori a Voltri e sul Faiallo. Si segnala un temporaneo innalzamento del torrente Leira a Voltri. Lo scirocco spinge le precipitazioni verso il mare, lasciando più calma nelle aree interne. Lo spettacolo più suggestivo si è avuto davanti alla costa genovese: diverse trombe marine si sono formate al largo, tra Arenzano e Voltri.

