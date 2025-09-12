Maltempo Liguria: via libera 8 milioni per 37 interventi post emergenza

Via libera dal dipartimento nazionale della Protezione civile al riparto degli 8 milioni di euro stanziati dal governo a seguito dell’ondata di maltempo che tra il 9 febbraio al 31 marzo 2024 aveva colpito la Liguria, soprattutto l’area metropolitana genovese e le province di Imperia e Savona. Le risorse erano state riconosciute a giugno (dpcm 4/06/2025), ad agosto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone aveva firmato la proposta di riparto che adesso è stata accettata. I fondi, aggiuntivi rispetto ai primi 3,3 milioni di euro stanziati dal dipartimento nazionale di Protezione civile a seguito del riconoscimento dello stato di emergenza a luglio del 2024 per far fronte alle somme urgenze e prime emergenze, serviranno a coprire le priorità legate a 37 interventi strutturali e messa in sicurezza definitiva, segnalati dai comuni interessati e dalle due province.

“Ringrazio il governo e il dipartimento nazionale per aver accolto in tempi molto rapidi la nostra proposta di riparto, presentata a seguito di un costante confronto con il territorio – afferma Giampedrone – Queste risorse consentiranno di far fronte agli interventi strutturali prioritari tra quelli segnalati dagli enti locali colpiti: nei prossimi mesi partiranno i cantieri per il ripristino delle infrastrutture danneggiate anche con l’obiettivo di aumentare la resilienza del nostro territorio. Si conferma ancora una volta l’efficacia del modello virtuoso e di lavoro impostato in Liguria, a partire dalle priorità segnalate delle amministrazioni locali in un confronto serrato con i tecnici del dipartimento regionale per l’invio delle schede a Roma e la successiva approvazione da parte del dipartimento nazionale della Protezione civile“.