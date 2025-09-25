Maltempo Lombardia, 1000 volontari di Protezione Civile in campo

Sono oltre 1.000 i volontari della Protezione Civile della Lombardia intervenuti negli ultimi giorni per fronteggiare i danni causati dal maltempo che ha colpito diversi territori della regione e, in modo particolarmente intenso la provincia di Como, dove è stata attivata la Colonna Mobile Regionale nelle sue componenti di A2A, Associazione Nazionale Alpini e Parco del Ticino. Sono oltre 200 i mezzi operativi impiegati per permettere ai volontari di svolgere le attività necessarie, dalla rimozione dei detriti sulle strade, all’aspirazione dell’acqua da locali interrati e piani terra, all’assistenza ai cittadini. La Sala Operativa regionale di Protezione Civile – si legge in una nota – resta attiva 24 ore su 24 per il monitoraggio costante della situazione e il coordinamento degli interventi sul territorio.

“Voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutti i volontari che, con professionalità e dedizione, sono intervenuti in queste giornate particolarmente difficili”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Romano La Russa. “La loro presenza sul territorio è stata ed è fondamentale per dare sollievo e supporto concreto alle comunità colpite. Ancora una volta la Protezione Civile lombarda si conferma una straordinaria realtà di solidarietà, efficienza e vicinanza ai cittadini”.

