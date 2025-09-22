Maltempo Lombardia: a Milano attivato il centro di coordinamento soccorsi, nel Comasco persone bloccate ai piani alti | VIDEO

A seguito dell’ondata di maltempo delle ultime ore la Prefettura di Milano ha attivato il Centro coordinamento soccorsi (CCS), allo scopo di monitorare ogni criticità e di curare il controllo della rete viaria con particolare riferimento alle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni locali maggiormente interessate dai suddetti fenomeni, assicurando la piena circolarità delle informazioni e la tempestiva attivazione degli interventi di soccorso. I territori comunali maggiormente interessati sono la zona settentrionale del Capoluogo e le aree cittadine di Paderno Dugnano, Cusano Milanino e Bresso. Alla riunione del Ccs partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Milano, Paderno Dugnano, Cusano Milanino, della Città Metropolitana di Milano, del Comando Compagnia dei Carabinieri di Sesto San Giovanni, di Areu 118 e di Arpa.

L’innalzamento del livello dei fiumi Seveso e Lambro, determinato dalle intense precipitazioni, ha provocato alcuni fenomeni di esondazione con la conseguente chiusura di arterie stradali limitrofe ai punti delle anzidette esondazioni, nonché dei ponti insistenti nel Comune di Cusano Milanino e di alcuni sottopassi della città di Milano, quali quello di Viale Sarca e della zona di Ponte Lambro. I tecnici ed il personale dei Vigili del fuoco sono intervenuti con attività di soccorso tecnico garantendo pronta assistenza nonostante le impervie condizioni metereologiche.

Evacuazioni e interventi dei vigili del fuoco sono in corso in tutta la Lombardia a causa del maltempo: soprattutto in provincia di Como e Monza e Brianza. Nel Comune di Cabiate (CO) diverse persone risultano bloccate ai piani alti delle abitazioni e stanno ricevendo assistenza. L’attività di soccorso prosegue senza sosta. Sono stati richiesti rinforzi anche dal Veneto. La situazione più critica al momento riguarda la provincia di Monza e Brianza e il basso comasco, dove si segnala l’esondazione del fiume Seveso che ha interessato diversi comuni: Cabiate (CO), Meda, Bovisio Masciago e Limbiate. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nei soccorsi, con il supporto di rinforzi in arrivo dai comandi lombardi, tra cui personale specializzato in soccorso fluviale.

Maltempo nel Comasco, persone bloccate ai piani alti: vigili del fuoco sul posto

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.