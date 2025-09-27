Maltempo Lombardia, disastrosa grandinata ad Albavilla: strade sommerse di bianco | FOTO e VIDEO

Una violentissima grandinata si è abbattuta su Albavilla, in provincia di Como, lasciando grandi accumuli nelle strade, come si trattasse di neve. Sono una decina gli interventi di soccorso tecnico urgente richiesti ai Vigili del Fuoco del comando di Como. Stanno operando per verifiche e soccorso le squadre delle sedi di Como, Cantù e di Erba.

