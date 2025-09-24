Maltempo, Lombardia flagellata: allagamenti a Como, nuovo fiume di fango e detriti a Blevio | FOTO e VIDEO

Nuovi gravi danni si sono registrati nel Comasco, dove nella notte sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia, che si sommano ai circa 170 del giorno precedente. Dopo la mezzanotte Como è stata colpita da pesanti allagamenti, tanto che la Polizia locale ha disposto la chiusura del lungolago e di alcune delle principali arterie stradali, rese impraticabili da fango e detriti. La situazione è critica anche in diversi comuni sul lago, già messi a dura prova nelle ore precedenti. Sulla sponda orientale, a Faggeto Lario e Blevio si sono verificati nuovi allagamenti; in quest’ultimo Comune si è verificato un nuovo fiume di fango e detriti.

Disagi e danni anche sulla sponda occidentale, in particolare a Brienno e Laglio, dove pietre e detriti hanno invaso la Statale Regina. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia, con una viabilità resa estremamente difficile.

La notte scorsa i vigili del fuoco del comando di Como hanno effettuato 90 interventi di soccorso tecnico urgente per le avverse condizioni meteo in provincia. Si segnalano a Laglio sulla SS Regina 2 soccorsi a famiglie bloccate in abitazione, una frana sulla SS Regina con veicolo coinvolto senza feriti. Automobilisti in difficoltà soccorsi a Brienno. Smottamenti a Argegno e Colonno. Un soccorso disabile a Sala Comacina. Sulla SP Lariana oltre a varie richieste intervento per frane, nei comuni di Blevio e Nesso si segnalano 10 persone evacuate. La SS Regina non è transitabile per pulizia sede stradale in atto. Sulla SP 44 chiusa al transito fra i comuni di Veleso e Nesso si segnalano piante pericolanti con smottamento in atto.

