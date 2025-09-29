Maltempo Lombardia, rocciatori al lavoro sul versante della SS36 a Lecco: ancora chiusa la corsia verso Sondrio

Dopo la rimozione del masso avvenuta ieri sera, da questa mattina i rocciatori sono impegnati sulla pendice al km 55,650 della strada statale 36 ‘Del Lago di Como e dello Spluga’, in località Abbadia Lariana (Lecco). La corsia nord della SS36, in direzione Sondrio, resta chiusa per motivi di sicurezza su disposizione di Anas. L’evento ha interessato anche la linea ferroviaria Lecco-Sondrio, che corre a monte della statale ed è attualmente interrotta. I tecnici di Anas e il geologo incaricato stanno perlustrando l’area di distacco, mentre proseguono le operazioni di pulizia e rimozione delle masse instabili. La corsia di marcia resterà chiusa fino al termine degli interventi di messa in sicurezza e all’installazione della rete paramassi.

L’opera rientra nel programma di protezione del versante previsto in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Anas raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e il rispetto delle indicazioni presenti lungo il tratto.

