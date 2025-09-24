Maltempo Lombardia, stato di calamità naturale: diversi Comuni hanno avviato le procedure

“I Sindaci dei Comuni maggiormente colpiti dalla violenta alluvione di lunedì 22 settembre 2025 – Cesano Maderno, Meda, Seveso, Lentate sul Seveso, Cabiate, Bovisio Masciago, Barlassina e Carimate – hanno deciso di avviare le procedure necessarie affinché Regione Lombardia possa richiedere al Governo il riconoscimento dello stato di calamità naturale. In una prima fase, ogni Amministrazione raccoglierà le segnalazioni dei cittadini e delle attività produttive in merito ai danni subiti. Sarà poi compito dei Comuni trasmettere a Regione Lombardia le stime complessive, secondo le modalità previste, per la successiva valutazione“. È quanto si legge in una nota dei seguenti Sindaci: Gianpiero Bocca (Cesano Maderno), Luca Santambrogio (Meda), Alessia Borroni (Seveso), Laura Ferrari (Lentate sul Seveso), Maria Pia Tagliabue (Cabiate), Giovanni Sartori (Bovisio Masciago), Paolo Vintani (Barlassina), Roberto Allevi (Carimate).

“Sui siti istituzionali dei Comuni sono già disponibili i moduli e i form online per presentare una descrizione sintetica dei danni e una prima quantificazione delle spese. Le scadenze per la consegna sono fissate a: venerdì 26 settembre 2025, ore 10.00, per il Comune di Cesano Maderno; lunedì 29 settembre 2025, ore 10.00, per gli altri Comuni coinvolti“, viene precisato.

“Con queste procedure – concludono i Sindaci – intendiamo farci portavoce delle istanze della cittadinanza, affinché venga riconosciuta la straordinarietà e la gravità dell’evento che ha colpito i nostri territori”.