Maltempo Lombardia, Vigili del Fuoco in azione per liberare sottopasso ferroviario a Como

Prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco per far fronte ai danni causati dal forte maltempo che ieri ha travolto la provincia di Como. In corso intervento con mezzi movimento terra per liberare da detriti e fango il sottopasso ferroviario di via Santa Marta a Como. Sul posto, in azione il Gos, Gruppo Operativo Speciale. Attualmente diverse abitazioni risultano raggiungibili solo a piedi passando all’interno dalla stazione ferroviaria di Como San Giovanni.
Dalla giornata di ieri, i Vigili del Fuoco hanno portato a termine oltre 600 interventi per fronteggiare gli effetti del maltempo che ha colpito il Nord-Ovest.
