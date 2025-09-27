Maltempo Marche, nubifragio ad Ascoli e vallata del Tronto: allagamenti e alberi caduti

Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi su Ascoli e sulla vallata, colpendo con forza il capoluogo piceno e molti altri comuni, tra cui Folignano e Maltignano. Le strade si sono rapidamente allagate, mentre il vento ha provocato la caduta di arbusti e arredi urbani. Piazza del Popolo e piazza Arringo trasformate in fiumi, così come corso Mazzini e il ponte Romano invaso dall’acqua che scaricava nel Tronto. Il temporale è stato preceduto da una fitta scarica di fulmini e tuoni che ha causato sbalzi di corrente e blackout localizzati.

In poche ore, i Vigili del Fuoco hanno ricevuto oltre 80 chiamate, intervenendo senza sosta per liberare scantinati e locali a piano terra invasi dall’acqua. Disagi anche per il raduno di auto d’epoca in Piazza Arringo, con vento e pioggia che hanno rovesciato tavoli e suppellettili. Una serata difficile, conclusa con danni e tanti di interventi di soccorso che proseguiranno anche nelle prossime ore.

