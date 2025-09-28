Maltempo Marche, violento nubifragio sulla costa fermana: allagamenti a Porto San Giorgio

Sottopassi, scantinati, garage e seminterrati allagati a Porto San Giorgio (Fermo) a causa del violento nubifragio che ha colpito la costa fermana nella notte scorsa. Dalle prime ore di questa mattina, intorno alle 4, decine di chiamate hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati a liberare dall’acqua sottopassi e garage allagati. Quasi tutti i sottopassaggi della città si sono allagati, con la situazione più critica in piazza Gaslini, a poche centinaia di metri dal centro. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti anche i volontari della protezione civile e la polizia locale, coordinati dal sindaco Valerio Vesprini, per monitorare l’evolversi della situazione e gestire le operazioni.

Numerosi smottamenti hanno interessato anche la zona collinare, dove strade e garage sono stati invasi da fango e detriti. Le conseguenze del maltempo si sono avvertite anche in altre zone della provincia, sia nell’entroterra sia lungo la costa, con dissesti idrogeologici e fiumi di fango che hanno invaso strade e abitazioni.

Non si sono registrati problemi solo a causa della pioggia: intorno alle 2 di notte, vigili del fuoco e 118 sono intervenuti per un incidente lungo la strada Fermana, che collega Porto San Giorgio a Fermo, dove un’auto è finita fuori strada. Quattro persone sono state soccorse, di cui una trasportata in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona e le altre tre a quello di Fermo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.