Maltempo Milano, automobilisti bloccati nei sottopassi allagati: il lavoro dei poliziotti durante l’esondazione del Seveso

L’azione dei poliziotti del commissariato Greco-Turro è stata fondamentale per trarre in salvo alcune persone che si trovavano intrappolate nei loro veicoli durante l’esondazione del Seveso di lunedì 22 settembre a Milano. Tra di loro vi era un uomo di 81 anni, rimasto bloccato all’interno della sua auto nel sottopasso di via Pallanza, con l’acqua che arrivava ormai all’altezza dei finestrini e la corrente troppo forte per scappare a piedi; così ha iniziato a gridare. La sua richiesta di aiuto è stata ascoltata dei poliziotti del commissariato Greco-Turro che erano impegnati in un controllo in zona durante l’emergenza maltempo.

Arrivati all’angolo tra via Arbe e via Pallanza, gli agenti hanno visto da lontano il sottopasso allagato, con all’interno dei veicoli bloccati, e si sono avvicinati. Molte delle auto erano ormai vuote, con passeggeri e conducenti scappati per mettersi in salvo. A bordo di una BMW, però, hanno notato che era rimasto un uomo, che infreddolito e impaurito gridava ‘aiuto’. I poliziotti hanno improvvisato una catena umana, riuscendo a raggiungere l’anziano, estratto dal veicolo e messo in salvo, prima dell’arrivo di 118 e Vigili del Duoco. Il gesto non è stato dimenticato dall’uomo, che nei giorni successivi ha scritto un’email al questore di Milano, ringraziandolo “per la gentilezza e la professionalità degli agenti del commissariato Greco-Turro”.

Non è stato l’unico salvataggio compiuto dai poliziotti del commissariato del quartiere a nord-est di Milano. Poco oltre la BMW dell’anziano, sotto il cavalcavia gli agenti si sono imbattuti in un furgone bloccato, con a bordo un uomo di 43 anni, fatto uscire dal finestrino e messo in salvo.

L’intervento in una scuola

Dopo aver aiutato gli automobilisti, i poliziotti sono andati a controllare la scuola dell’infanzia di via Pallanza: l’ingresso e il cortile erano allagati e completamente inagibili. Tra il primo e il secondo piano erano stati radunati 47 bambini tra i 2 e i 5 anni: si trovavano al sicuro, ma senza possibilità di muoversi nell’edificio e di ricevere il pranzo. Il furgone della ditta esterna che fornisce il servizio mensa, infatti, era bloccato dall’acqua alta.

Gli agenti, insieme ai colleghi della Polizia locale, hanno contattato l’autista e l’hanno scortato tramite un percorso non allagato fino alla scuola. Lì hanno preso i contenitori del cibo e li hanno fatti passare sopra alla ringhiera, permettendo così ai bambini di poter mangiare, nonostante l’emergenza maltempo.