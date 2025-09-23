Maltempo Milano: l’esondazione del Seveso è durata 9 ore | FOTO

L’esondazione del Seveso, avvenuta ieri a Milano a causa delle forti piogge, è durata circa 9 ore a partire dalle 10 del mattino, interessando i quartieri Niguarda e Isola. L’assessore alla Protezione civile, Marco Granelli, ha spiegato che le vasche di contenimento hanno resistito, ma non sono riuscite a raccogliere tutta l’acqua piovana lungo il corso del torrente, con precipitazioni comprese tra 110 e 210 millimetri a seconda della zona. La prima vasca, a Bresso nell’hinterland milanese, ha trattenuto circa 260mila metri cubi d’acqua per 2 ore, mentre la seconda, a Senago, attivata per la prima volta, non è riuscita a contenere il resto dell’acqua.

Ieri sera Granelli ha coordinato la prima riunione operativa per la pulizia delle aree allagate. Durante la notte, 50 mezzi hanno lavorato per rimuovere acqua e detriti dai binari, permettendo la riapertura del servizio dei tram già questa mattina, oltre a liberare gli accessi alle scuole, preparare l’area del mercato di piazzale Lagosta e ripristinare la viabilità lungo viali Zara, Suzzani, Sarca e Testi.

Una nuova riunione è prevista oggi pomeriggio per fare il punto della situazione.

