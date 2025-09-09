Maltempo Nigeria, strade sommerse dalla pioggia a Lagos | VIDEO

Gli automobilisti sono rimasti bloccati lungo la zona di Ikorodu Road, a Lagos, in Nigeria, dopo che un acquazzone ha causato gravi allagamenti lungo l’asse lunedì 9 settembre. Gli utenti della strada sono rimasti bloccati anche da Anthony verso il tratto di strada che attraversa il ponte Odo-Iyalaro. L’inondazione ha interessato alcuni tratti della strada, costringendo alcuni automobilisti a parcheggiare i loro veicoli in attesa che si ritirasse. Molti pendolari sono stati visti percorrere lunghe distanze a piedi, mentre il traffico, a un certo punto, è rimasto bloccato.

I video delle aree allagate hanno suscitato diffusa preoccupazione, con i residenti visti implorare aiuto mentre l’acqua crescente allagava case e strade.

Gli allagamenti causati dalle piogge sono diventati un problema ricorrente nello stato. Il problema è stato attribuito alla scarsa qualità dei canali di drenaggio che attraversano la città.