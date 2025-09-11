Maltempo, notte di paura in Sicilia: Alcamo sommersa da alluvione lampo, auto trascinate via dalla furia dell’acqua | VIDEO

Un violento nubifragio ha messo in ginocchio Alcamo, in provincia di Trapani, nella notte. In poche ore sono caduti circa 35 mm di pioggia, mandando in tilt la rete di deflusso e trasformando le strade in fiumi in piena. L’acqua ha invaso garage e scantinati, ma soprattutto ha travolto le vie cittadine con una furia tale da trascinare via diverse auto, come mostra il video a corredo dell’articolo, realizzato da Andrea Chiarelli. I vigili del fuoco e la polizia municipale hanno ricevuto decine di richieste di soccorso, mentre la città fa i conti con i danni.

