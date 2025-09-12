Maltempo, nubifragio all’Elba: località Forno ancora irraggiungibile per le auto

Le autorità locali stanno effettuando una prima stima dei danni provocati dal maltempo sull’isola

alluvione elba portoferraio
Portoferraio

Dopo il violento nubifragio che ha colpito l’Isola d’Elba, causando allagamenti e smottamenti in diverse zone, la situazione a Portoferraio sta gradualmente migliorando. Il sindaco Tiziano Nocentiniha riportato che le 12 famiglie sfollate nella zona della Sghinghetta sono rientrate nelle proprie abitazioni. La viabilità è stata ripristinata quasi ovunque, sebbene persistano alcune criticità. Particolarmente delicata è la situazione in località Forno, dove un cedimento della carreggiata impedisce il passaggio delle auto, lasciando bloccate circa 200 persone. Il sindaco effettuerà nelle prossime ore un sopralluogo con i tecnici comunali per valutare la possibilità di realizzare un bypass temporaneo, in attesa del completamento dei lavori di ripristino, previsto tra lunedì e martedì prossimi.

Problemi anche sulle spiagge: per motivi di sicurezza, sono stati chiusi gli accessi allo Steccione e a Sansone a causa di due frane dovute alle intense piogge che hanno riversato terra e sassi sugli arenili.  Nel complesso, l’emergenza è sotto controllo, mentre le autorità locali stanno effettuando una prima stima dei danni provocati dal maltempo sull’isola.

Ultimi approfondimenti di METEO TOSCANA