Maltempo, nubifragio all’Elba: località Forno ancora irraggiungibile per le auto

Dopo il violento nubifragio che ha colpito l’Isola d’Elba, causando allagamenti e smottamenti in diverse zone, la situazione a Portoferraio sta gradualmente migliorando. Il sindaco Tiziano Nocentiniha riportato che le 12 famiglie sfollate nella zona della Sghinghetta sono rientrate nelle proprie abitazioni. La viabilità è stata ripristinata quasi ovunque, sebbene persistano alcune criticità. Particolarmente delicata è la situazione in località Forno, dove un cedimento della carreggiata impedisce il passaggio delle auto, lasciando bloccate circa 200 persone. Il sindaco effettuerà nelle prossime ore un sopralluogo con i tecnici comunali per valutare la possibilità di realizzare un bypass temporaneo, in attesa del completamento dei lavori di ripristino, previsto tra lunedì e martedì prossimi.

Problemi anche sulle spiagge: per motivi di sicurezza, sono stati chiusi gli accessi allo Steccione e a Sansone a causa di due frane dovute alle intense piogge che hanno riversato terra e sassi sugli arenili. Nel complesso, l’emergenza è sotto controllo, mentre le autorità locali stanno effettuando una prima stima dei danni provocati dal maltempo sull’isola.