Maltempo, nubifragio in Friuli-Venezia Giulia: danni e disagi a Latisana | FOTO

Il passaggio del fronte temporalesco previsto sul Friuli-Venezia Giulia ha provocato nella notte forti disagi a Latisana (Udine) e nelle zone vicine al golfo. Intorno a mezzanotte un violento nubifragio, durato pochi minuti, ha causato numerosi allagamenti, con oltre 30 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Nonostante l’attivazione delle idrovore, è stato necessario l’intervento delle squadre di Latisana, Lignano, Codroipo e Portogruaro (Venezia), supportate dai volontari della Protezione civile comunale di Latisana e Lignano. I vigili del fuoco hanno operato fino all’alba, mentre i volontari hanno proseguito le attività di monitoraggio anche questa mattina. Intanto, la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalle 18 di oggi per l’intera regione, ad esclusione dell’area montana.

