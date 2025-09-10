Maltempo, numerose trombe marine al largo delle coste di Liguria e Sardegna | FOTO

Giornata di forte maltempo sull’Italia. Particolarmente colpito il Centro-Nord, dove si sono abbattuti forti temporali che hanno scaricato piogge torrenziali responsabili di allagamenti e danni dalla Lombardia al Veneto, al Friuli Venezia Giulia fino in Toscana. Non sono mancate nemmeno i fenomeni vorticosi, con numerose trombe marine avvistate al largo del Savonese e della provincia di Genova nel corso del pomeriggio di oggi. Nella gallery scorrevole in alto le immagini da Celle Ligure (SV), da Genova, ma anche dalla Sardegna, dove è stata avvistata una tromba marina a San Teodoro, nel nord-est dell’isola.

