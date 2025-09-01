Maltempo Pakistan, forti piogge provocano inondazioni a Islamabad e Rawalpindi | VIDEO

MeteoWeb

Lunedì 1 settembre, piogge torrenziali hanno colpito Islamabad e Rawalpindi. Diverse strade della capitale del Pakistan sembravano fiumi in piena, con decine di veicoli bloccati a causa delle piogge che hanno interrotto la vita quotidiana. Nel distretto G-11, le strade allagate hanno lasciato le auto bloccate. I veicoli sono rimasti sommersi in diverse aree a causa dello straripamento dei tombini e dell’allagamento dei quartieri più bassi. Sono state realizzate operazioni di evacuazione nelle zone basse intorno a Katarian e Gawalmandi, mentre le squadre di soccorso sono in stato di massima allerta.

Le autorità hanno avvertito che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi ulteriori precipitazioni, consigliando ai residenti di evitare i tombini e di collaborare con le autorità per ridurre al minimo i rischi.

L’Ufficio meteorologico ha inoltre previsto rovesci in Kashmir, Murree, Abbottabad e Mansehra, con forti piogge e venti probabili a Muzaffarabad, Poonch, Bagh e Haveli.

Secondo l’Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri, la stagione dei monsoni di quest’anno ha già causato 863 vittime in tutto il Pakistan. La fascia orientale del Paese, che ospita quasi la metà della popolazione pakistana e terreni agricoli vitali, ha subito ingenti danni ai raccolti a causa delle inondazioni.