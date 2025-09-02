Maltempo Piemonte, 80 interventi dei Vigili del Fuoco per la frana a Varzo

MeteoWeb

In fase di conclusione gli interventi dei Vigili del Fuoco a Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola, per far fronte ai danni causati da frane e allagamenti dovuti al maltempo del 29 agosto scorso in Piemonte. In quattro giorni di lavoro, anche con mezzi meccanici per il movimento terra utili a rimuovere detriti da strade di collegamento, le squadre hanno portato a termine 80 soccorsi, la maggior parte di questi tra le zone di Riceno e Altreggiolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.