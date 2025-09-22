Maltempo Piemonte, danni e disagi nell’Alessandrino: 265 mm in Alta Valle Bormida, un disperso e diverse persone isolate a Pareto

Nella notte e nelle prime ore di questa mattina si sono registrate precipitazioni intense in provincia di Alessandria, come segnalato dall’allerta meteo codice giallo. Secondo quanto riportato dalla Protezione Civile, un violento temporale autorigenerante ha colpito le valli Erro e Bormida, con alcuni pluviometri che hanno rilevato oltre 265 mm in Alta Valle Bormida e più di 100 mm tra Ovadese e Acquese. Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti, in particolare presso guadi e sottopassi, dove si sono già resi necessari interventi dei vigili del fuoco per persone rimaste bloccate.

“Criticità a Pareto e Malvicino con anche allagamenti di case in centro paese – segnala Lorenzo Torielli, responsabile della Protezione Civile di Acqui Terme – Non va meglio a Cartosio e Denice, tutti centri ai confini con la Liguria. Alla periferia di Acqui si è allungata la frana di fine agosto, tra la SS 30 e la sottostante Comunale”.

I disagi riguardano numerose frazioni, alcune delle quali temporaneamente isolate. Da comunicazioni social e siti istituzionali risulta che le scuole sono chiuse a Ovada, Gavi, Tassarolo, Bosio e Silvano d’Orba.

Ad Alessandria, la fuoriuscita del Rio Lovassina nel sobborgo di Spinetta Marengo ha reso necessaria la chiusura immediata di via Genova. Particolare attenzione è richiesta lungo il fiume Bormida, con limitazioni consigliate agli spostamenti in direzione Novi Ligure. Sono costantemente monitorati i livelli idrometrici di torrenti e fiumi.

Diversi tratti stradali sono chiusi per allagamenti o alberi caduti, mentre il traffico ferroviario è rallentato: la linea Alessandria-Savona risulta interrotta a causa delle condizioni meteo critiche a San Giuseppe di Cairo (SV).

La Protezione Civile della Provincia di Alessandria ha comunicato che a causa di una frana la località Squaneto del Comune di Pareto risulta isolata con 15 persone, una delle quale risulta dispersa.

