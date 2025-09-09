Maltempo Piemonte, forti temporali e grandinate a Torino: pioggia intensa a Beinasco | FOTO

Il Piemonte è stato investito da una nuova ondata di maltempo che ha colpito con particolare intensità Torino e l’area metropolitana. Forti temporali accompagnati da tuoni si sono abbattuti sul capoluogo, con fenomeni di grandine e piogge intense. In città, la zona della Crocetta ha registrato una grandinata con chicchi di piccole dimensioni. A Orbassano il cielo si è fatto rapidamente scuro e minaccioso, preludio a precipitazioni abbondanti. Una pioggia più consistente si è concentrata tra Nichelino e Candiolo. Forte pioggia a Beinasco. Il peggioramento rientra in un quadro di instabilità diffusa che sta interessando il Piemonte in queste ore.

