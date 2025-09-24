Maltempo Piemonte: nuovi forti temporali e grandinate sui settori pedemontani del torinese

Nelle ultime ore i settori pedemontani a ovest di Torino sono interessati da forti temporali con piogge intense e locali grandinate di piccole dimensioni. La situazione resta dinamica: nelle prossime ore sono possibili nuovi temporali sparsi, con fenomeni improvvisi e a tratti intensi. Il quadro resterà improntato a instabilità diffusa. Tra il tardo pomeriggio e la sera potranno svilupparsi celle temporalesche a macchia di leopardo, in particolare lungo le aree pedemontane e collinari del Torinese. Non si escludono raffiche di vento e brevi grandinate.

Venerdì: goccia fredda e maltempo diffuso

Venerdì è atteso l’ingresso di una goccia fredda in quota che innescherà maltempo di stampo autunnale su gran parte del Nord-Ovest e, a seguire, sul resto del Nord. Sono probabili piogge e rovesci frequenti, localmente intensi, con temporanee attenuazioni seguite da nuovi passaggi perturbati.

Calo termico e neve sotto i 2000 metri

L’afflusso di aria più fredda determinerà un calo termico sensibile, con valori sotto la media del periodo. Sulle Alpi occidentali sono attese nevicate fino a quote inferiori ai 2000 m, specie nei momenti di precipitazione più intensa.

Fase autunnale

Il Torinese entra in una fase marcatamente autunnale: temporali e grandine oggi, goccia fredda e maltempo diffuso venerdì, con temperature in calo e neve in quota. Aggiornamenti utili nelle prossime ore per la localizzazione dei fenomeni più intensi.

