Maltempo Piemonte: primi forti temporali e nubifragi localizzati, in attesa del severo maltempo delle prossime ore

Il Piemonte sta iniziando a vivere una fase di maltempo intenso che nelle prossime ore potrebbe portare a piogge abbondanti e locali criticità idrogeologiche. La fase prefrontale del peggioramento è già attiva sulle Alpi Piemontesi, in particolare tra le Valli di Lanzo, Orco, Soana e Chiusella, dove si registrano rovesci persistenti e nubifragi localizzati. In queste aree, così come a Rivarolo Canavese, si attendono accumuli che potrebbero raggiungere i 100 millimetri di pioggia in poche ore, con inevitabili disagi per il territorio.

Le prossime ore: passaggio del fronte perturbato Secondo le ultime proiezioni meteorologiche, tra la notte su lunedì e le primissime ore del mattino transiterà il fronte perturbato principale. Le precipitazioni si muoveranno da Ovest verso Est, interessando gran parte del Piemonte. Le aree più esposte restano ancora una volta l’Alto Canavese, il Biellese, il Verbano-Cusio-Ossola, le pianure al confine con la Lombardia e l’Appennino Alessandrino, dove i fenomeni potranno assumere carattere di forte intensità.

Evoluzione successiva: tregua parziale e nuovi temporali Le piogge più consistenti tenderanno ad esaurirsi già da lunedì mattina a partire da Ovest. Tuttavia, nel corso del pomeriggio-sera, il Piemonte non sarà del tutto al riparo da nuovi fenomeni: non si esclude infatti lo sviluppo di temporali sparsi, specialmente lungo il settore settentrionale della regione.

Attenzione al rischio idrogeologico Il mix tra piogge abbondanti, terreno già saturo e nuove precipitazioni attese aumenta il rischio di allagamenti e frane nelle aree più fragili del territorio. Le autorità locali raccomandano prudenza, in particolare nei pressi di corsi d’acqua e zone soggette a ristagni idrici.