Maltempo Piemonte, proseguono le ricerche della donna dispersa a Spigno Monferrato

Proseguono a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, le operazioni dei Vigili del Fuoco per la ricerca della donna dispersa a seguito della piena del torrente Valla avvenuta nella giornata di ieri, lunedì 22 settembre. Il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale vede impegnate oggi 35 unità tra sommozzatori, soccorritori acquatici, piloti di droni, topografi ed esperti alla guida di mezzi per il movimento terra. Istituita sul posto una Unità di Comando Locale per la gestione e il coordinamento dell’intervento.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.