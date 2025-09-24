Maltempo Piemonte: proseguono le ricerche della donna dispersa nell’Alessandrino

Proseguono anche oggi le ricerche della turista tedesca dispersa dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte nella notte tra domenica e lunedì: la donna è scomparsa in località Squaneto, nel campeggio di Lago Isola in territorio di Spigno Monferrato (Alessandria). Nelle scorse ore Federico Riboldi, vicesegretario regionale FdI e assessore regionale alla Sanità, e il deputato Enzo Amich hanno effettuato un sopralluogo nelle aree colpite dalle piogge eccezionali degli ultimi giorni. Il loro pensiero va alla famiglia della donna: “Era venuta a cercare tranquillità e ha invece trovato la morte in modo tragico“.

Sul posto 4 squadre fluviali dei vigili del fuoco provenienti dal comando di Alessandria e da altri della regione. Sono impegnate anche unità del gruppo operativo speciale movimento terra con un escavatore per la rimozione di parte del materiale depositato dalla piena, col coordinamento dell’autofurgone Ucl (Unità comando locale).