Maltempo Piemonte, riprese le ricerche della donna dispersa nell’Alessandrino

Proseguono senza sosta le ricerche della turista straniera dispersa in seguito alla violenta ondata di maltempo che, nella notte tra domenica e lunedì, ha colpito la zona di Squaneto, all’interno del campeggio di Lago Isola, nel comune di Spigno Monferrato (Alessandria). Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco con il distaccamento di Acqui Terme, una squadra di unità fluviali della sede centrale e tre ulteriori squadre provenienti dai comandi di Torino, Asti e Cuneo. A supporto delle operazioni sono operative anche due unità del Gruppo operativo speciale movimento terra di Alessandria, dotate di escavatore, incaricate di rimuovere i detriti lasciati dalla piena per consentire il passaggio dei mezzi verso le zone interessate dalle ricerche. Le operazioni saranno affiancate anche dal nucleo Sapr della Direzione regionale VVF Piemonte, che utilizzerà droni per agevolare le attività di individuazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.