Maltempo Piemonte: salvataggi in corso a Spigno Monferrato, in corso le ricerche di un disperso

I vigili del fuoco hanno riportato 22 interventi connessi alla forte ondata di maltempo nell’Alessandrino. A Spigno Monferrato è in corso il salvataggio di 15 persone isolate in un campeggio per l’innalzamento del livello dell’acqua. In atto anche le ricerche di una persona segnalata come dispersa. Sempre a Spigno vengono segnalate diverse case allagate. Intanto, le abbondanti precipitazioni registrate anche nel confinante Savonese hanno incrementato i livelli di fiumi e torrenti. Nel primo pomeriggio ad Alessandria è attesa la piena del Bormida.

Esondazione della Bormida a Montechiaro d'Acqui

