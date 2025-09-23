Maltempo Piemonte, sopralluogo in Valle Bormida: “situazione grave a Spigno Monferrato e Pareto”

Al via la conta dei danni in Piemonte a seguito della violenta ondata di maltempo: l’assessore regionale Enrico Bussalino e il consigliere regionale Marco Protopapa hanno effettuato un sopralluogo nella zona della Valle Bormida, la più colpita nella notte tra domenica e lunedì. “La situazione in Valle Bormida, in particolare nell’area di Spigno Monferrato e Pareto, è grave. Ho ritenuto necessario recarmi immediatamente sul posto per verificare di persona le condizioni del territorio e l’entità dei danni. In sole 6 ore si sono registrati oltre 300 millimetri di pioggia, un dato eccezionale che ha messo a dura prova la tenuta del sistema idrogeologico e le infrastrutture locali”, ha spiegato Bussalino.

“Insieme al presidente Alberto Cirio e all’assessore Marco Gabusi seguiamo l’evolversi degli eventi e la Regione Piemonte farà tutto quanto è nelle proprie competenze per supportare i Comuni colpiti, affiancando gli enti locali nelle operazioni di emergenza e nei successivi interventi di ripristino. La priorità è garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare un rapido ritorno alla normalità”, ha concluso l’assessore.

