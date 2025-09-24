Maltempo Piemonte, trovato il corpo della donna dispersa nell’Alessandrino

I Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo senza vita della turista tedesca dispersa in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito l’Alessandrino tra domenica 21 e lunedì 22 settembre. Il rinvenimento è avvenuto 4km più a valle del campeggio di Lago Isola, nel comune di Spigno Monferrato.

