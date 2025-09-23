Maltempo Piemonte, violenti temporali nel Torinese: Avigliana imbiancata dalla grandine come fosse neve | FOTO e VIDEO

Altra serata di forti temporali in Piemonte, con nubifragi e grandinate che hanno colpito soprattutto il Torinese. Mentre gli accumuli giornalieri sono ormai superiori ai 100mm sul VCO e localmente anche sull’alto Canavese, sono state le violente grandinate a catturare l’attenzione verso le 20:30. In particolare, quella che ha letteralmente ricoperto di bianco Avigliana, nel Torinese, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Ingenti gli accumuli al suolo, tanto da sembrare neve. Segnalati diversi disagi in zona dopo il passaggio del forte temporale.

