Maltempo Piemonte, violentissimi temporali nella notte: grandine enorme a Villafranca d’Asti | FOTO e VIDEO LIVE

Il maltempo provocato dal nuovo ciclone atlantico in transito sull’Europa, è arrivato puntuale come un orologio svizzero sul Nord Italia: è un serata di fenomeni meteo estremi in Piemonte dove sono in corso forti temporali e intense grandinate. Impressionanti le immagini che arrivano da Villafranca d’Asti, dove s’è verificata una grandinata molto fitta con chicchi enormi, grossi come noci. Piogge e temporali stanno colpendo tutta la Regione con accumuli già di 25–30mm caduti al suolo in Val di Susa, a Domodossola e nell’alto Piemonte. Nel torinese spiccano i 12mm di Santena e Piorino, nel quadrante sud/orientale dell’hinterland di Torino.

Il maltempo sta colpendo anche la Valle d’Aosta, con forti piogge e temporali in corso anche qui.

