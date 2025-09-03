Maltempo, piogge e temporali tra Sicilia e Calabria: migliaia di fulmini nella notte

MeteoWeb

La notte appena trascorsa è stata segnata da temporali tra Sicilia e Calabria, con migliaia di fulmini che hanno illuminato il cielo. Dalle prime ore del mattino, il previsto fronte freddo ha attraversato il Mar Tirreno meridionale e il settore ionico. I fenomeni più rilevanti hanno interessato i settori orientali della Sicilia e il Centro/Sud della Calabria con rovesci e scariche elettriche particolarmente frequenti. Attesi miglioramenti nel corso della giornata, ma con residua instabilità.

