Maltempo, piogge intense in Trentino: attesi accumuli fino a 50 mm

MeteoTrentino rende noto che fino a stasera le Alpi saranno interessate da correnti umide e miti di provenienza sudoccidentale. In Trentino sono attese precipitazioni a tratti diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare nelle ore centrali e pomeridiane. Entro stasera si attendono cumulate medie comprese tra 20 e 40 millimetri. Sui settori meridionali non si escludono accumuli vicini o superiori ai 50 millimetri. Domani è previsto un temporaneo miglioramento, con tempo più stabile e assenza di precipitazioni.

