Maltempo Polonia, violenti temporali nel sud: la grandine imbianca Grzechynia | VIDEO

Maltempo Polonia, la Slesia e la Małopolska tra le aree più colpite: in alcune zone, il terreno imbiancato come in inverno a causa della grandine

Maltempo Polonia, forte grandinata imbianca Grzechynia

Fin da stamattina, le contee della Polonia meridionale sono alle prese con il maltempo. Il Centro di Sicurezza Governativo ha inviato avvisi tramite SMS ai residenti delle aree a rischio. Anche l’Istituto di Meteorologia e Gestione delle Acque ha emesso allerte per tempesta: in molte contee sono in vigore allerte di livello due e persino tre. Nella Małopolska, il villaggio di Grzechynia è stato particolarmente colpito da un’intensa grandinata. “Alle 17:00, erano stati segnalati circa 30 incidenti legati alle condizioni meteorologiche“. Non ci sono feriti o danni, ha dichiarato il Capitano Hubert Ciepły, portavoce del Comandante dei Vigili del Fuoco del Voivodato della Piccola Polonia.

Forti piogge e grandine si sono verificate anche a Krynica-Zdrój e Kocierz Rychwałdzki. Anche il distretto di Gorlice è stato colpito.

Strade imbiancate

A livello locale, le tempeste hanno colpito anche Uście Gorlickie, dove una forte grandinata ha reso campi e strade bianchi come in pieno inverno. I residenti hanno rimosso la grandine con le pale e hanno dovuto coprire auto e altri oggetti di valore con qualsiasi cosa potessero. Le tempeste sono state brevi, ma estremamente intense. La grandine non è stata di grandi dimensioni nella maggior parte dei luoghi, ma abbastanza pesante da ricoprire le strade con uno strato di ghiaccio, ostacolando di fatto la circolazione degli automobilisti.

I servizi di emergenza sono intervenuti per interruzioni dovute alla caduta di alberi, alle inondazioni locali e alla caduta di un camion in un fosso. Si è verificato anche un incendio a Dąbrowa Górnicza: una casa ha probabilmente preso fuoco dopo essere stata colpita da un fulmine.

