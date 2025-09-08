Maltempo Polonia, violenti temporali nel sud: la grandine imbianca Grzechynia | VIDEO

Fin da stamattina, le contee della Polonia meridionale sono alle prese con il maltempo. Il Centro di Sicurezza Governativo ha inviato avvisi tramite SMS ai residenti delle aree a rischio. Anche l’Istituto di Meteorologia e Gestione delle Acque ha emesso allerte per tempesta: in molte contee sono in vigore allerte di livello due e persino tre. Nella Małopolska, il villaggio di Grzechynia è stato particolarmente colpito da un’intensa grandinata. “Alle 17:00, erano stati segnalati circa 30 incidenti legati alle condizioni meteorologiche“. Non ci sono feriti o danni, ha dichiarato il Capitano Hubert Ciepły, portavoce del Comandante dei Vigili del Fuoco del Voivodato della Piccola Polonia.

Forti piogge e grandine si sono verificate anche a Krynica-Zdrój e Kocierz Rychwałdzki. Anche il distretto di Gorlice è stato colpito.

Strade imbiancate

A livello locale, le tempeste hanno colpito anche Uście Gorlickie, dove una forte grandinata ha reso campi e strade bianchi come in pieno inverno. I residenti hanno rimosso la grandine con le pale e hanno dovuto coprire auto e altri oggetti di valore con qualsiasi cosa potessero. Le tempeste sono state brevi, ma estremamente intense. La grandine non è stata di grandi dimensioni nella maggior parte dei luoghi, ma abbastanza pesante da ricoprire le strade con uno strato di ghiaccio, ostacolando di fatto la circolazione degli automobilisti.

I servizi di emergenza sono intervenuti per interruzioni dovute alla caduta di alberi, alle inondazioni locali e alla caduta di un camion in un fosso. Si è verificato anche un incendio a Dąbrowa Górnicza: una casa ha probabilmente preso fuoco dopo essere stata colpita da un fulmine.