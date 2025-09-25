Maltempo, potente fulmine distrugge un radar in Nuova Zelanda

Un fulmine insolitamente forte ha messo fuori uso un radar a Westland, in Nuova Zelanda. È successo lo scorso 18 settembre. MetService New Zealand ha pubblicato su Facebook una foto della cupola radar distrutta, affermando che le riparazioni si riveleranno complesse e che il radar rimarrà probabilmente offline per un periodo prolungato. Il fulmine, di 156 kiloampere, è stato cinque volte più potente di un fulmine medio nel Paese. Ha travolto il sistema di messa a terra che normalmente trasporta l’elettricità a terra in modo sicuro, fondendo e bruciando la cupola protettiva del radar, oltre a danneggiare le apparecchiature al suo interno.

Le cupole radar vengono regolarmente colpite da fulmini in tutto il mondo. Anche questo radar in particolare è stato colpito da un fulmine nel 2022, ma la cupola aveva subito solo danni lievi.