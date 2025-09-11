Maltempo Puglia, notte di caos in Salento: fulmine fa crollare tetto di una casa

La scorsa notte il maltempo ha provocato diversi disagi in Salento. A Giuggianello, in provincia di Lecce, un fulmine ha colpito una casa al piano terra di via Del Mare, causando un incendio che ha fatto crollare il tetto e si è propagato anche a una camera da letto al piano superiore. Nell’abitazione si trovavano 4 persone, tutte riuscite a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno poi domato le fiamme. Nella mattinata è previsto un sopralluogo dei tecnici comunali per valutare l’agibilità dell’edificio.

A Lecce, invece, un temporale accompagnato da vento forte ha provocato la caduta di numerosi alberi, alcuni dei quali su auto parcheggiate. I maggiori disagi si sono registrati in via Bachelet, via Lodi, via Dell’Abate, via Cagliari e lungo la tangenziale est, all’altezza dell’hotel Messapica. Nella stessa notte, una tempesta di fulmini ha colpito anche la zona di Maglie.

