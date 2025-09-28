Maltempo Puglia: tromba d’aria a Veglie e forte instabilità in tutta la regione | FOTO

La Puglia sta vivendo una giornata di forte instabilità atmosferica, con temporali sparsi che hanno raggiunto intensità notevole in alcune aree. Nel pomeriggio è stata segnalata una tromba d’aria a Veglie, in provincia di Lecce, evento che testimonia quanto l’ambiente atmosferico sia favorevole alla formazione di fenomeni estremi.

Grandine, rovesci e raffiche di vento I temporali in atto sono caratterizzati da una notevole variabilità, ma con episodi localmente violenti accompagnati da grandinate e raffiche di vento improvvise. La tromba d’aria di Veglie appare di tipo misociclonico, cioè associata a rotazioni di piccola scala all’interno delle celle temporalesche organizzate, una dinamica abbastanza frequente lungo le zone costiere pugliesi.

Cause meteorologiche alla base dei fenomeni L’episodio odierno è stato favorito dal mare ancora caldo, capace di fornire grande apporto di umidità nei bassi strati, combinato con l’ingresso di aria più fresca in quota. Questi contrasti hanno generato linee di convergenza che hanno innescato lo sviluppo di vortici intensi e spettacolari.