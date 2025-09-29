Maltempo, Salvini: “a Como si rischiano oltre 100 milioni di danni”

“Qua si rischia di superare i 100 milioni tra danni al pubblico e al privato nei Comuni coinvolti sia a monte che a valle. Quindi bisogna intervenire urgentemente in prevenzione. Io ho messo a disposizione dei sindaci anche i tecnici del mio Ministero per portare avanti delle pratiche che da soli non riescono a portare avanti“: è quanto ha dichiarato il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, oggi a Como per il vertice in Prefettura per i danni causati dal maltempo. “Ho incontrato i sindaci, ci sono danni ai cittadini, alle case, alle strade. Oggi stesso a Roma porto la voce del Lago, c’era il capo della Protezione Civile Nazionale per interventi immediati per risarcire i cittadini e una cabina di regia gestita da Regione Lombardia per affiancare i Comuni“, ha aggiunto il Ministro. “Quindi al di là del meteo che non dipende da noi, però un coordinamento, ristoro immediato dei danni ricevuti dai privati e da tutti i sindaci la richiesta di rivedere le norme ambientali che impediscono di curare i boschi“.