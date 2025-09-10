Maltempo Sardegna: allagamenti e disagi nell’Oristanese

Maltempo nella provincia di Oristano, dove nella mattinata si sono abbattute intense precipitazioni che hanno causato allagamenti e numerosi disagi. I vigili del fuoco sono intervenuti in città e in diversi centri del territorio, tra cui Narbolia, Santa Giusta e Bosa. Strade, scantinati e alcuni edifici pubblici sono stati invasi dall’acqua. A Oristano le situazioni più critiche si sono registrate all’incrocio del Foro Boario, nuovamente sommerso, in via Tempio e in piazza Aldo Moro, di fronte al Palazzo di Giustizia. Problemi anche nella scuola materna di via Campania, nel quartiere di Torangius, dove si sono verificate infiltrazioni d’acqua.

