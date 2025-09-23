Maltempo Sardegna: pioggia, grandine e trombe marine a Tuerredda e Cagliari | VIDEO

Le temperature restano elevate, mentre nuvole cariche di pioggia provenienti dal Canale di Sardegna si dirigono verso il Sud dell’Isola. Il maltempo colpisce le coste meridionali con temporali accompagnati da pioggia, grandine e alcune trombe marine, regalando spettacoli inattesi. La prima è stata avvistata davanti alla spiaggia di Tuerredda, a Domus de Maria: una colonna d’acqua nella baia tra le più suggestive del sud Sardegna. La seconda si è formata davanti alla spiaggia del Poetto di Cagliari, estinguendosi dopo pochi km in mare. Questo fenomeno è stato visibile da diversi punti della città.

Nel frattempo, anche su Cagliari si sta abbattendo un forte temporale. Per ora non si registrano disagi: la Protezione Civile aveva già emesso ieri un’allerta meteo per rischio idrogeologico di criticità ordinaria, valida fino alle 21 di oggi.

